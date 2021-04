Det har varit brist på grafikkort, spelkonsoler och annan elektronik i ungefär ett halvår, och det finns inga tecken på att läget kommer ljusna i närtid. Och vill det sig illa kan grafikkortsbristen bli långvarig – kanske ända till 2023.

Först och främst verkar det bli ont om pixelskyfflare åtminstone hela 2021. Nvidias budgetchef Colette Kress sa på ett investerarmöte nyligen att företaget förväntar sig att efterfrågan blir större än tillgången under den största delen av året, rapporterar PCmag.

Halvledartillverkaren TSMC:s VD, C. C. Wei, spår å sin sida att bristen kan fortgå ända in i 2022, skriver Sweclockers. Företaget är i färd med att utöka sin kapacitet, men det tar tid att bygga nya fabriker och det kan dröja till 2023 innan man kommer igång på allvar. Ett "måla fan på väggen"-scenario, ska understrykas – det kan ju bli så att saker lättar tidigare.

Den här komponentbristen alla talar om, vad är det egentligen och vad beror den på? Det försöker FZ:s Calle Johansson-Sundelius få svar på, och han vänder sig då till Sweclockers testnestor Jonas Thörnqvist.