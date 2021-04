Under 2019 rapporterade vi att Amazon inte bara skulle skapa en TV-serie baserat på Lord of the Rings, utan även att de skulle passa på att skapa ett online-rollspel av varumärket. Det var tänkt att spelet skulle bli gratis och utvecklingen stod kinesiska Leyou Technologies för.

I december beslutade sig dock den kinesiska jätten Tencent för att köpa Leyou Technologies, och enligt Bloomberg (betalvägg) har Amazon inte kunnat komma till en överenskommelse angående utvecklingen av Lord of the Rings-spelet med dem. Jason Schreier har pratat med källor med insyn i projektet som uppger att detta lett till att spelet nu blivit nedlagt, vilket även bekräftas av en talesperson för Amazon.

Personal som jobbat med projektet å Amazons vägnar kommer att slussas till andra projekt, vilket skulle kunna innebära online-rollspelet New World – som upplevt sin egen beskärda del problem – eller möjligtvis den nya utvecklingsstudio som de öppnat i Montreal, Kanada.