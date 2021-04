Efter fjolårets gratisbonanza har Sony fortsatt med sitt Play at Home-initiativ till Playstation. Först blev Ratchet & Clank gratis till PS4 och PS5 (med 60 fps till den senare), och därefter var det dags för nio spel att få gratisstämpel. Abzû, The Witness, Moss, Astro Bot Resuce Mission och de andra är fortfarande gratis i några dagar till, men skynda att fynda för 22 april är det försent.

Från och med idag kliver årets sista bekräftade Play at Home-spel in i handlingen, och tillhör du inte de drygt 10 miljoner som redan hunnit köpa Horizon Zero Dawn kan du nu plocka hem det gratis till PS4 och PS5. Du har till morgonen den 14 maj på dig att göra det. Så vad väntar du på?

Det är tvivelsutan en perfekt uppladdning inför Horizon Forbidden West som i alla fall siktar på release under året till bägge Playstation-formaten. Vi har dock inte hört något på ett bra tag.

Horizon Zero Dawn släpptes tidigt 2017 till PS4 och belönades med en finfin fyra av FZ.