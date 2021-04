De allra flesta är överrens om att spelande via molntjänster kommer att ha en given plats bland alla spelplattformar framöver. Playstation Now har funnits i flera år vid det här laget, Google Stadia försöker ta position och imorgon tar Xbox ett stort kliv framåt för sitt Project Xcloud genom att börja testa tjänsten på PC och Iphone.

Det blir inget brett testande i förstaläget, utvalda Xbox Game Pass Ultimate-prenumeranter kommer löpande att väljas ut under de kommande månaderna. Om du blir utvald behöver du bara en kompatibel enhet och en blåtandskontroll för att testa tjänsten.