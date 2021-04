Extremely OK Games har avtäckt sitt nya spel. Den lilla indiestudion bakom tokhyllade Celeste kommer även fortsatt att hålla sig på det smala spåret - den här gången med ett spel i 2D som fokuserar på utforskande och action. Och det i en “sömlös pixel art-värld”.

Studion vill inte avslöja så mycket om Earthblade i det här läget, men man bjöd i alla fall på en liten teaser för att ge oss rätt “vibe”. Man säger samtidigt att man laddar upp för ett större avslöjande som ska “blåsa sockorna av oss”, men det kan komma att dröja ett tag. Man är tydligen tidigt i produktionen. Läs hela inlägget här!

Earthblade 🌷 Vibe reveal! (🔊sound on!)

A 2D explor-action game in a seamless pixel art world. The next release from the Celeste team, coming 20XX. pic.twitter.com/ceAM80PEaG