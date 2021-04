Spelbranschskvallraren Jason Schreier, numera anställd av Bloomberg, bekräftar i en färsk intervju att ryktet kring en remake av The Knights of the Old Republic (som han själv startade) kommer att bära frukt. Och att den görs av Aspyr Media, studion som gjort sig känd för flera välgjorda remasters och remaken. Däribland andra Star Wars-spel såsom Jedi Outcast och Jedi Academy.

Bioware släppte det hyllade rollspelet år 2003 så det kvalificerar sig verkligen för en remake, snarare än en remaster. Vilka delar av titeln borde de verkligen behålla och vilka kan de med gott samvete skrota?

Aspyr Media köptes så sent som i februari upp av Embracer Group och ingår nu i Saber Interactive.