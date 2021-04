Amazons mmo-satsning av Sagan om ringen blev sagan om inget. I helgen bekräftades avbrottet. Därmed dog drömmen om ett nytt The Lord of the Rings-mmo. Vilken tur då att vi redan har ett.

På lördag fyller The Lord of the Rings Online respektabla 14 år. Det utvecklades av Turbine men sedan några år tillbaka är det Standing Stone Games som sitter bakom spakarna. De började lustigt nog sommaren 2017 med att avsluta berättelsen i och med Mordor-expansionen. Det innebar dock inte slutet för spelet, och ytterligare expansioner med nya berättelser har därefter följt. Den senaste, War of Three Peaks, släpptes så sent som i höstas. Sagan fortsätter.

Födelsedagen firas genom att Further Adventures, med en viss Bilbo Bagger/Secker (välj själv!), är gratis till och med 9 maj med koden "SAVEBILBO". Prislappen är vanligen runt 70 kronor.

Inför Amazons tv-serie (som ska ha premiär i år) planeras en visuell uppgradering av The Lord of the Rings Online. Det avslöjade utgivaren i december förra året (tack, PC Gamer).