Efter två sorger och åtta bedrövelser (eller åtminstone två pandemipauser och en skadad Henry Cavill) har Netflix till sist ett släppfönster för andra säsongen av The Witcher. Netflix Ted Sarandos avslöjar (via Deadline) att det är "Q4" som gäller. Alltså, mellan 1 oktober och 31 december.

Första säsongen hade premiär 20 december 2019. Blir det något liknade datum för säsong två?

Den som inte kan få nog av The Witcher (fullt förståeligt) kan gotta sig åt att Netflix-planerna inte stannar vid serien baserade på böckerna. Sju säsonger finns åtminstone på pappret, och man ska även spela in en miniserie till prequel som ska äga rum 1 200 år innan The Witcher. Ännu inte mätt? Okej då, även en Vesemir-fokuserad Netflix-anime är på gång.

Säsong två av Witcher blev färdigfilmad i början av månaden, och då blir man så här glad: