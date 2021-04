Ibland går det snabbt. Så sent som förra veckan skrev vi att Microsoft var i färd med att skrota kravet för betaltjänsten Xbox Live Gold gällande free-to-play-spel på Xbox-konsoler. Nu har förändringen gått igenom, och free-to-play på Xbox-konsoler blir free-to-play på riktigt.

Det innebär i klarspråk att multiplayer blir kostnadsfritt i free to play-titlarna, och att grupper samt party chat blir tillgängliga. Fler än 50 spel påverkas, med storfräsare som Call of Duty: Warzone, Apex Legends, Destiny 2 och World of Tanks. Hela listan med spel hittar du undertill.

Sedan ska man förstås ha i åtanke att free-to-play-spel kommer med möjligheter till in-game-köp, men det vet ni sannolikt redan. Det gör å andra sidan ganska många AAA-spel också nu för tiden.