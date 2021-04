30 april släpps New Pokémon Snap till Switch, och det är knappast en slump att Nintendo slår sina huvuden ihop med Fujifilm för att släppa en supergullig liten fotoskrivare. Namnet är stökigt – Instax Mini Link for Nintendo Switch Smartphone Printer – men syftet är lättare att förstå.

Du knäpper bilder i spelen med din Switch, en app låter dig fixa ramar och filter, och slutligen skriver du ut dina alster. Klart! Sedan är det bara att njuta av dina förevigade små konstverk. Även om den begränsade utgåvan har New Pokémon Snap-tema fungerar skrivaren förstås för vilket Switch-spel som helst. Animal Crossing, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey. Välj själv!

Datumet för mini-foto-skrivaren är liksom nya Snap den 30 april med en prislapp på 99 amerikanska dollar – over there, alltså. Något internationellt släpp har ännu inte bekräftats.