En av ljuspunkterna under skitspelåret 2014 var spelet som blev Årets spel här på FZ – Alien Isolation. Har du inte spelat det ännu så har du chansen nu, utan att det kostar dig ett öre (recension här).

Det är på Epic Store du kan ladda ner den nervkittlande titeln, där du spelar som Ellen Ripleys dotter Amanda ombord på skeppet Sevastopol som såklart tagits över av en vidrig xenomorph. Göm dig i skåp, kryp under bord, lysnna efter ljud och gör allt för att undvika att bli alien-lunch! Det här är inget action-spel, snarare en sorts survival horror-upplevelse med ett lite mer modern anslag.

Isolation har varit gratis tidigare på Epic, men det går inte att nog understryka hur värt det är att ladda ner för alla som gillar att bli lite skrämd. Spelet är gratis att hämta hem (och behålla) till och med 29 april. Du kan även plocka på dig rogueliken Hand of Fate 2. (En uppmärksam läsare påpekar att Hand of Fate 2 inte verkar finnas via lunchen (för vissa?), med väl via hemsidan.)