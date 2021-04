Lovorden har kommit på löpande band sedan Josef Fares senaste co op-äventyr It Takes Two släpptes för ganska exakt en månad sedan, inklusive från FZ. Och det är inte bara recensenterna som är nöjda, utan till synes även konsumenterna, för nu meddelar utvecklaren Hazelight att de krängt över en miljon exemplar.

Det är en imponerande siffra i sig, men den blir extra imponerande om man tar hänsyn till att de som köpt spelet kan lira det tillsammans med andra som inte har köpt det – det krävs trots allt två för att spela det. Vad som stundar för Fares vet vi inte, men han lovar att nästa spel kommer bli "helt galet".

It Takes Two är som sagt ett renodlat co op-spel där man axlar rollen som antingen May eller Cody – två föräldrar som står på randen till skilsmässa när de förvandlas till dockor och måste samarbeta för att återfå sina egna kroppar.