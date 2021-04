En platsannons hos Respawn Entertainment bekräftar vinterns antydningar om att Titanfall- och Apex Legends-utvecklaren har ett helt nytt spel på gång.

I en tweet från programmeraren Steven Kah Hien Wong, retweetad av studiochefen Vince Zampella, frestas det med "Vill du vara med tidigt och bygga ett nytt IP från grunden?", och det lämnar ju inget utrymme för tolkning.

Studion söker en kodare till ett litet gäng (endast fem pers i dagsläget), och jobbet handlar om att lägga grunden för det nya varumärket.

Respawn håller till i Sherman Oaks i nordvästra Los Angeles. Studion grundades 2010 av de två avhoppade Infinity Ward-grundarna Vince Zampella och Jason West. På meritlistan hittar vi förutom nämnda spel Star Wars Jedi: Fallen Order och Medal of Honor: Above and Beyond.