Inför Medal of Honor: Above and Beyond producerade Respawn Entertainment en rad minidokumentärer om veteraner från andra världskriget, som spelare fick tillgång till under spelets gång. En av dessa, om Colette Marin-Catherine som var med i den franska motståndsrörelsen, vann inatt ett Oscar för bästa kortfilmsdokumentär.

I den får man följa den nu 90-årige Colette som för första gången reser till Tyskland för att besöka det koncentrationsläger där hennes bror Pierre hölls fången och sedan dödades i. Den cirka 25 minuter långa dokumentären är helt klart sevärd och finns att hitta på The Guardians Youtube-kanal.

Kortfilmen regisserades av den erkände dokumentärfilmaren Anthony Giacchino.