Inxile gick i bräschen under Kickstarter-eran, och släppte crowdfundade rollspelen Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera, The Bard's Tale IV och slutligen Wasteland 3. Det är dock nya tider för Inxile, då man köptes av Microsoft och inte längre behöver luta sig mot crowdfunding.

Inxile har själva sagt att de har två rollspel på gång, och att "det är synd att de tar så lång tid att göra". En jobbannons antyder att Inxile kan göra som Obsidian (gör med Avowed), och ta klivet från det klassiskt isometriska till förstaperson. Wasteland 4? Torment 2? The Bard's Tale 5?

Oklart, oklart, samt oklart. Det kan ju förstås handla om andra saker också, men oavsett vad Inxile har på gång kommer de inte visa upp sitt nya spel på länge. På Twitter får Brian Fargo frågan om vi kommer att få se deras nästa rollspel senare i år. Svaret är nej. Vi får vänta "längre...".