Vi har möjligen inte sett det sista av The Last of Us i spelform. Vi vet att en HBO-serie är på väg, och det ryktas om att Naughty Dog gör både remake av originalet och fristående multiplayer till tvåan. Mitt i allt detta har Neil Druckmann hunnit skriva storyutkast till The Last of Us 3.

I podcasten Script Apart avslöjar Druckmann att han och Halley Gross skrivit utkastet. Spelet produceras inte i skrivande nu, men Druckmann "hoppas att det en dag får se dagens ljus".

I don't know how much I want to reveal. Halley and I did write an outline for a story, that we're not making – but I hope one day can see the light of day – that explores a little bit what happens after this game. We'll see.

Druckmann antyder att Naughty Dog just nu är i valet och kvalet om vad de ska göra härnäst. Ryktet säger att The Last of Us-remaken är under utveckling, medan Naughty Dog-toppen Evan Wells säger att man kämpar med att jonglera flera projekt samtidigt. Vi får vänta och se.