I sitt stall har Konami ikoniska serier som Castlevania, Metal Gear, Suikoden, Silent Hill, Gradius med flera. Pärlor för svin kan tyckas, då PES är det enda som underhållits på senare år. Men nej, Konami förnekar att de slutar göra spel. Årets digitala E3 får däremot klara sig utan Konami.

Detta trots att Konami tidigt nämndes som en E3-representant. Via Twitter avslöjar Konami att "tajmingen" inte riktigt klaffar den här gången. Man hävdar dock att "ett antal nyckelprojekt" är under "djup utveckling", och att nyheter ska nå oss under kommande månader.

Då Konamis förtroendekapital minskat kraftigt på senare år har den forna japanska jätten mycket att bevisa för väldigt många. Snacket går om att Metal Gear-licensen kan gå till en extern studio, ungefär som man gjorde med Castlevania i Lords of Shadow-fallen. Dock inte mer än ett rykte.

E3-mässan går av stapeln 12–15 juni, och FZ täcker dygnet runt. Som vanligt, alltså.