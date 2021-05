Veckans stora begivelse är helt klart rättegångsförhandlingarna där Apple möte Epic games. Dokument som läckte innan rättegången inleddes igår måndag gav upphov till flera nyheter, som hur mycket pengar Epic egentligen drog in de första månaderna, och vad de egentligen betalar för alla de gratisspel som vi välsignats med.

Men själva rättegången inleddes också på ett tidstypiskt gamercentriskt sätt – med ett gäng skrikande Fortnite-kids.

Rätten hade nämligen installerat en telefonlinje för åhörare, så att allmänheten skulle kunna ta del av samtalen. Det man hade glömt göra var att muta deltagagare, vilket resulterade i att vem som helst kunde yttra sig under ungefär 20 minuter. Självklart tog spelare tillfället i akt, och skrik som “free Fortnite” och “bring back Fortnite on mobile please judge”, delgavs rättens medlemmar i olika tonarter. Enligt The Verge spelades det också Travis Scott-musik.

En bisarr inledning på ett lika bisarrt som kontemporärt spektakel. This is the voice of a generation!