Efter succén för World of Warcraft: Classic blev väl ingen särskilt överraskad över att även den första expansionen, The Burning Crusade, släpps igen. Kanske redan den 1 juni?

Flera Battle.net-användare har fått bilder i appen som säger "On June 1, return to Outland i World of Warcraft: Burning Crusade Classic", skriver Wowhead. Den första tolkningen är att retroexpansionen går live då. Men Blizzard har inte kommenterat saken, och bilderna togs snabbt ner. Men om det ska bli premiär den 1 juni lär vi få veta det officiellt inom väldigt kort.