Alltsedan någon fyndig organism kom på uttrycket "May the 4th be with you" är 4 maj något av den internationella Star Wars-dagen. Calle uppmärksammade det med en May the 4th-bingo i morse, men eftersom det gjorts en del Star Wars-spel genom åren och FZ skriver om just spel, ska det nu handla om det. Närmare bestämt ditt absoluta favorit-Star Wars-spel - vilket är det?

Nåt rollspel från Obsidian, flygstrider från 90-talet, massivt onlinerollspelande eller att spränga en dödsstjärna som målas upp med tvåfärgad vektorgrafik? Sjung ut!

(Behöver du friska upp minnet? Kolla den här listan över Star Wars-spel.)