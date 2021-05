Under den pågående rättegången mellan Epic och Apple har dokument offentliggjorts, vilka berättat hur mycket Epic betalat för sina gratisspel och exklusiviteter. Pengar som till stor del lär komma från dundersuccén Fortnite. The Verge lyfter fram uppgifter från dokumenten som visar att spelet omsatt närmast monstruösa summor – 9 miljarder dollar, 76 miljarder kronor, under 2018-2019.

Epic ska ha gjort en vinst på 5,5 miljarder dollar (drygt 46 miljarder kr) under de två åren, men det redovisas inte hur mycket som kom från Fortnite.

Epics VD och grundare Tim Sweeney sa under rättegången att företagets bruttoomsättning för 2020 var 5,1 miljarder dollar (433 miljarder kr), säger New York Times-medarbetaren Erin Griffith. Samtidigt framkom att Epic har 3 200 anställda världen över.

