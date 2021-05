Det må råda pandemi i världne, men hemmasittandet kan snarare vara till fördel för företag som gör saker för inomhusbruk. Som Nintendo, vars Switch-konsol säljer som sval saft i Sahara. I företagets rapport för det räkenskapsår som tog slut den 31 mars 2021 framgår att de skickat 84,59 miljoner Switch-konsoler till återförsäljare. Av dessa är 69,89 miljoner den vanliga modellen och 14,7 miljoner Switch Lite.

Det såldes 28,8 miljoner Switch under perioden 1 april 2020 - 31 mars 2021, en ökning med drygt 37 procent från året innan. Fram till den 31 december 2020 hade konsolen sålt strax under 80 miljoner, så det har alltså gått åt 5 miljoner Switch under tre månaders lågsäsong på spelmarknaden.

Switch har eller kommer inom kort passera Xbox 360 och Playstation 3, som stannade kring 85-87 miljoner sålda ex vardera. Om Switch fortsätter i samma tempo finns chans att den tar hem flera mångtaggade troféer innan året är slut – dels passera 100-miljonersvallen, dels gå förbi både Wii (101 miljoner) och första Playstation (102 miljoner). Och ja, det är en fråga om "när", inte "om".

Spelförsäljningen landade på 230,9 miljoner, en ökning med knappt 37 procent. Bäst gick Animal Crossing: New Horizons med 20,85 miljoner sålda ex under perioden och 32,6 miljoner totalt. Det följs av Mario Kart 8 Deluxe (10,6 miljoner, 35,39 totalt) och Ring Fit Adventure (7,38 millar, 10,1 totalt).