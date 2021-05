Att fyraåringen Nintendo Switch snart sålt i fler exemplar än både Xbox 360 och Playstation 3 är visserligen värt att hurra åt, men sett till nya toppsäljare bland spel ser det inte lika ljust ut.

Enligt en sammanställning av VGC består föregående räkenskapsår av blott två nykomlingar bland de 10 bäst säljande spelen. Super Mario 3D World + Bowser's Fury hamnar på femte plats med 5,59 miljoner sålda exemplar, medan Super Mario 3D All-Stars (som inte längre går att köpa) kliver in som trea med 9 miljoner sålda spel. Resten är spel som släpptes innan april 2020.

I topp på listan med 20,85 miljoner sålda ex under perioden hittar vi Animal Crossing: New Horizons, som ju faktiskt släpptes för bara drygt ett år sedan. Det har nu sålt i mäktiga 32,63 miljoner exemplar. Bara Switch-slaget av Mario Kart 8: Deluxe, med 35,39 miljoner sålda spel. Det har visserligen fyra år på nacken men sålde ändå i 10,62 miljoner under senaste räkenskapsåret.

Ett annat spel som gick bra i fjol var pandemifavoriten Ring Fit Adventure med 7,38 sålda miljoner.

Topplista över bästsäljarna till Switch under föregående räkenskapsår