Spekulationerna stämde – World of Warcraft: The Burning Crusade Classic är mindre än en månad bort. Den 1 juni går retroexpansionen live, och därmed kan du kliva vidare från Azeroth till Outland som om det vore 2007 igen.

Det är ingen klassisk expansion som släpps som en separat skiva/nedladdning. Istället blir The Burning Crusade Classic tillgängligt via egna servrar som alla WoW-prenumeranter har tillgång till. Den 18 maj patchas spelet inför "expansionen", och då måste du välja vilken speltyp du vill köra: Wow Classic eller The Burning Crusade Classic. Din karaktär kan alltså inte spela på båda.

Men, du kommer kunna klona din karaktär och köra en på varje speltyp. Och det kommer kosta – 35 dollar tar Blizzard för kalaset, gissningsvis mellan 300 och 400 kronor. Så det är väl där pengarna kommer in när själva expansionen inte kostar extra.

Om du väljer kloningen separeras dina två karaktärers progression vid delningen, och de utvecklas var för sig från den stunden. Mer om hur de båda speltyperna, kloningen och annat funkar finns beskrivet här, och här berättar Blizzard om patching och prissättning.