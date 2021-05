På senare tid har det florerat en del rykten om att Gearbox håller på att assistera med eller medutveckla ett nytt spel i Borderlands-världen, men Randy Pitchford menar att så inte alls är fallet. I en tweet säger han kort och gott att dessa rykten inte stämmer och att Gearbox är ledutvecklaren för alla framtida Borderlands-spel, vare sig det gäller huvudserien eller spinoffs.

Men det kanske mest uppseendeväckande var att han tog tillfället i akt att uppmana skickliga utvecklare att titta på företagets karriärsida om de vill ta del av lite Borderlands-action. Det hela avslutas med moroten att de just nu jobbar på "the big one", vilket onekligen för tankarna till att nästa uppföljare i den huvudsakliga Borderlands-serien är på väg.