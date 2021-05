Fanatec fortsätter den lika överraskande som glädjande satsningen på racingtillbehör som inte nödvändigtvis tömmer ditt sparkonto. Nyligen tillännagavs racingratten CSL DD för i sammanhanget toklåga 350 euro (3 500 kr), och i går deklarerades att ratten får sällskap av pedaler som börjar på 79 euro, 800 kr.

CSL Pedals heter de, men trots prislappen är de helt i metall. Baspaketet består av två pedaler, men de är modulära så du kan köpa till koppling, loadcell-broms och pedalplattor i aluminium om du vill. Okänt hur mycket sakerna kostar.

Basvarianten av CSL Pedals har gas och broms. De kan lyxas till med loadcell-broms-koppling och plattor.

CSL Pedals släpps samtidigt som CSL DD-ratten, och de kommer begripligt nog kunna köpas i paket. Det är okänt exakt när de nya produkterna släpps. Fanatech har antytt tredje kvartalet (juli-september), men det finns antydningar om tidigre premiär än så.

Priserna är inklusive moms, men före frakt och eventuell kemskatt. Gissningsvis får du betala 5 000 - 6 000 kr för CSL DD-ratten de enklaste pedalerna.

Priset på CSL DD-ratten blev något av en chock för racingintresserade. Ratthuset är av direct drive-modell, en teknik där rattstången sitter direkt på motorn, vilket ger avsevärt mer kraft, mer direkt styrning och tydlig force feedback. Tidigare dd-ratthus har kostat bortot tre gånger så mycket. Och att just Fanatec blir först med en billig dd-ratt var inte förstahandstipset – tyskarna är kända för högkvalitativa rattar med dyr prislapp. Men nu gör man alltså en uttalad satsning på billigare men ändå högintressanta produkter.

De avslutar presentationen av de nya pedalerna med löfte om att mer är på gång: "PS: And we are not done yet "

Vågar vi hoppas på billiga växelspakar, handbromsar och rattar också?