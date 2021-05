Grattis på femårsdagen, Uncharted 4. Eller ja, grattis i efterskott. Den stora dagen inföll trots allt igår. Via sin officiella sajt blickar Naughty Dog tillbaka på sitt första renodlade Playstation 4-spel och konstaterar att över 37 miljoner spelare har laddat ner det på PS4 och (på senare tid) PS5.

37 miljoner är vansinnigt mycket. Inte minst för ett plattformsexklusivt spel. Vi ska dock ha i åtanke att Uncharted 4: A Thief's End varit ett månadsspel via Playstation Plus och sedan ett tag också ingår i PS Plus Collection på PS5. Så det är inte lika med 37 miljoner sålda exemplar.

Detta till trots är det förstås rejält imponerande. PS4:an har sålt i 110 miljoner ex och det är svindlande att tänka tanken att närmare en tredjedel av de här själarna spelat Uncharted 4.

Något Uncharted 5 verkar dock inte vara på tapeten. Det ryktas att Naughty Dog nu fokuserar på en The Last of Us-remake, samtidigt som rösten bakom Nathan Drake, Nolan North, för ett par år sedan trodde att "skeppet typ har seglat". Om det är så var det i alla fall med ett sjörövarskepp.

Vi har ju alltid filmen att se fram emot, som kanske har försenats för sista gången...?