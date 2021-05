Evigt unga Dragon Quest firar 35 år i år. 27 maj 1986 släpptes Dragon Quest till NES (eller Famicom) i Japan, och 27 maj 2021 passar Square Enix på att visa upp den "kommande uppställningen" i Dragon Quest-serien. Nytt, eller nya, spel således. Frågan är vad vi får se?

Redan i gryningen av 2020 avslöjade den japanska speljätten att Dragon Quest XII var under utveckling. Knappast överraskande då elfte spelet precis som alla sina föregångare blev en miljonsuccé. Bara i Japan sålde det i två miljoner ex under de två första dagarna. "Hyfsat."

Då 35-årsdagen är en stor dag känns det inte orimligt att vi får en första titt på Dragon Quest XII. Serien är dock bredare än huvudfåran av rollspel. På senare år har Dragon Quest- och Minecraft-hybriden Dragon Quest Builders haft stora framgångar. Nyligen släpptes tvåan till Xbox.

Dragon Quest må vara uråldrig i spelseriemått mätt, men i Sverige tvingades vi faktiskt vänta till våren 2006 då Dragon Quest VIII blev det första i huvudserien att släppas här. För Xbox-folket blev väntan ännu längre; Dragon Quest XI i vintras. Det var verkligen på tiden. Det återstår att se vilka format Dragon Quest XII släpps till, men vi hoppas såklart på så många som möjligt.

Själv håller jag en extra tumme för att Dragon Quest Builders 3 (också) avtäcks.