Nyligen kunde vi berätta om The Division: Heartland, en free to play-version av Massives dystra actionrollspel som ska dyka upp under 2021 eller 2022. Uppenbarligen går arbetet framåt, för i helgen läckte gameplay från en testsession av någon som uppenbarligen inte bryr sig om det där med NDA-avtal.

Men det gör Ubisoft, så filmen försvann fort. För att dyka upp på andra ställen och försvinna igen. Den gick att sen när jag började skriva denna nyhet, men inte nu lägre, så om du är nyfiken kan du hålla koll t.ex. i denna Reddit-tråd. Samt komma ihåg att det är väldigt tidigt gameplay som inte nödvändigtvis visar hur det färdiga spelet kommer se ut.