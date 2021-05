Down under fattades ett beslut som var ett slag under bältet för många, Disco Elysium: The Final Cut skulle inte säljas i Australien. Spelet ansågs gå "emot moral och anständighet". "Rimliga vuxna" skulle inte acceptera det. Det var trots detta ändå tillgängligt via digital försäljning, då sådan ibland flyger under radarn (uppger PC Gamer). Fysiska exemplar var dock bannlysta.

Hjärnorna bakom spelet, ZA/UM, gav sig dock inte och efter en överklagan har Australian Classification tagit bort förbudet och ersatt det med en "18+"-stämpel. Då det i grund och botten inte skett några regeländringar lär den här cykeln med spelförbud fortsätta. Och fortsätta.

Hotline Miami, South Park: The Stick of Truth och The Witcher 2 är exempel på spel som fått säljförbud. Överklagningar har dock lyckats tidigare och här hittar vi bland andra Disco Elysium, och här hittar vi The Medium, Wasteland 3, We Happy Few, Left 4 Dead och Duke Nukem 3D.