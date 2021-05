Vi har sett gameplay, trailers och utvecklarkommentarer. Men vi får ändå inte nog av neondränkta Diablo-, Doom-, cyberpunk-skruvade The Ascent. Här har vi färska, fina klipp från svenska Neon Giants kommande alster, och hypen vara växer. Nej, det är inte vårt eget gameplay, men efter den här uppvisning kommer vi ligga på Uppsala-gänget för att få en egen spelsession.

I spelet rör du dig i en dystopisk värld, där handlingen är lika mycket fokus som våldet. Utvecklarna siktar på en “unprecedented sense of verticality within its world, with different levels and platforms discernible within play.”

Release är satt till 29 juli för PC och Xbox, kommer även till Game pass. Kolla in mer innehåll från spelet via länkarna nedan.