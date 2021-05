Kampen om gigabyten är ett faktum för konsolspelare som gillar att ha en hel del spel installerade på samma gång. De nya konsolerna kommer med lagringsteknik som är mångdubbelt snabbare än last-gen, och denna teknik kan inte bara nyttjas till att ladda spel snabbare, utan även krympa vissa av dem.

Subnautica – vars uppföljare Below Zero släpptes för några dagar sedan – är ett exempel. Spelets slutliga storlek på Playstation 4, inklusive uppdateringar, landade på runt 14 GB. Nu har Playstation 5-versionen släppts i form av en uppdatering, och med den så väger spelet in på betydligt mer beskedliga 3,5 GB, trots att den inkluderar samma innehåll.

Visst kan utvecklaren Unknown Worlds Entertainment ha rensat upp en del bland filerna när de svarvade Playstation 5-versionen, men merparten av minskningen lär signeras de komprimeringstekniker som konsolen kan nyttja tack vare sin ilsnabba SSD-lagringsteknik. Det är helt klart en intressant utveckling i en värld där fler och fler spel är uppe och nosar på 100 GB.

Tack, Twistedvoxel!