Kevin Stephens är den tidigare vice VD:n för Monolith Productions – kanske mest kända för LOTR-spelen Shadow of Mordor och Shadow of War – och nu meddelar Electronic Arts att han ska leda en ny studio med bas i Seattle. Han ska dock inte göra det ensam, utan får hjälp av Samantha Ryan, som bland annat haft chefspositioner på just Monolith, EA:s mobilspelsdivision och Warner Bros. Interactive.

Studion är fortfarande i sin linda, och i en intervju med Gamesindustry säger Ryan att Stephens kommer få den tid han behöver för att komma underfund med hur studion ska byggas upp på bästa sätt och att det inte är lönt att stressa.

Huruvida studion ska jobba med existerande varumärken eller börja med något helt eget vill Ryan inte avslöja, men vi vet åtminstone att de ska fokusera på action-äventyr i öppna spelvärldar.