Det finns en fin gammal tradition, inte minst i spelbranschen, att ta gamla kända klassiker och förvrida dem till något nästan oigenkännligt. American McGee gjorde det med Alice i underlandet. Warren Spector försökte med Epic Mickey (men skulle nog behövt mer kreativ frihet). Nu är det trädockan Pinocchio som är i skottgluggen.

The Lies of P utannonseras som ett “Souls-like action RPG” som är inspirerat av just den klassiska sagan om Pinocchio, pojken gjord av trä som kommer till liv. Originalet skrevs av italienaren Carlo Collodi, men det är nog som Disney-figur de flesta lärt känna den lilla spjuvern, vars näsa växer när han ljuger.

I spelet är du Pinocchio, och du måste överleva i en ruinstad, samla prylar och idka crafting. Det ska även finnas karaktärer att interagera med. Twisten är tydligen att du blir mer mänsklig ju mer du ljuger. Vilket ska ha både fördelar och nackdelar.

Kolla in storytrailern ovan. Spelet ska släppas till PC, Playstation 5, och Xbox Series S/X.