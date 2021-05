VR-spelande kräver en hel del kräm under huven, vilket är en av anledningarna till att de flesta VR-spel ser jämförelsevis enkla ut. En teknik som kan underlätta för vår hårdvara är dock DLSS, som är en AI-baserad uppskalningsteknik som nyttjar Tensorkärnorna på RTX-kort. Den senaste versionen av tekniken – 2.1 – stödjer sedan tidigare VR, och nu är det äntligen dags för den att faktiskt implementeras i spel.

Först ut No Man's Sky, Into the Radius och Wrench, där det mest högprofilerade givetvis är No Man's Sky. Stödet för DLSS ska implementeras i alla tre någon gång under månaden, men de nämner inget exakt datum.

I den vanliga "platta" versionen av No Man's Sky ska DLSS, enligt Nvidia själva, kunna ge upp till 70 % bättre prestanda i 4K-upplösning. I VR ska dock den påstådda vinsten vara ännu högre, och med ett Geforce RTX 3080 hävdar Nvidia att man kan fördubbla prestandan med Ultra-inställningar och få 90 stabila fps med en Oculus Quest 2.

Även en rad platta spel kommer få DLSS-stöd under månaden, nämligen AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault och Scavengers. Totalt stödjer nu över 50 spel uppskalningstekniken.