Att Sony är sugna på att ta sina spelvarumärken till vita duken är ingen hemlighet. Vi fick en Ratchet & Clank-film för några år sedan, Tom Holland ska spela Nathan Drake i Uncharted-rulle och The Last of Us ska bara bli aningen mindre interaktivt som tv-serie. Bolaget har inte mindre än tio film- och tv-produktioner i görningen där fördelningen är tre biorullar och sju serier.

Vi känner som sagt till Uncharted och The Last of Us, och i en artikel hos The New York Times nämns också filmplaner för Twisted Metal och Ghost of Tsushima. Sony har tidigare dementerat att God of War ska filmatiseras. I alla fall i dagsläget.