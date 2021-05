Efter en och annan bild på Twitter har det nu äntligen blivit dags för Crytek att ge oss en lite matigare titt på den nya kartan till Hunt: Showdown. Det är dock ingen regelrätt genomgång av banan, utan mer en stämningsfull teaser på dryga två minuter.

Många olika miljöer skymtas i trailern – som en saloon, vad som verkar vara en räls för gruvvagnar samt en kyrkogård – men det är oklart om alla kommer vara med på den nya kartan. Vi vet dock sedan tidigare att kartan inkluderar en plantage såväl som ett stenbrott.

En annan nyhet verkar vara pilbågar som vapen, vilket garanterat kommer att bli ett riktigt användbart vapen. Inte minst med tanke på spelets stora fokus vid ljud, eftersom man lätt kan avslöja var man är om man gör för mycket oväsen.

Vi vet inte exakt när den nya kartan ska släppas, men tidigare under året sade Crytek att de siktar på andra kvartalet 2021, vilket skulle innebära ett släpp innan juli. Under de kommande veckorna kommer ett nytt tidsbegränsat event äga rum i spelet, och då får vi med största sannolikhet veta mer – alternativt släpper Crytek helt sonika den nya kartan under detta event.

Detta är ett ypperligt tillfälle att börja lira Hunt: Showdown om du varit sugen, eftersom det har 50 % rabatt på Steam fram till 3 juni.