Uncharted 4 är med stor säkerhet på väg till pc. Källa på det? Sony.

Uppgiften kommer från en budgetgenomgång som företaget skrivit ihop på sina investerare, och på sida 26 hittar vi det utomordentligt underhållande actionäventyrets namn under rubriken "More PC releases planned", strax intill nyss släppta Days Gone. Och strax intill listas Horizon Zero Dawn, som ju kom till pc förra sommaren.

Egentligen återstår bara att säga "Grattis, pc-spelare!" och hoppas på en bra konvertering. Och ja, ett officiellt tillkännagivande samt releasedatum. De lär komma.

Jocke Bennets Uncharted 4-recension har du här.