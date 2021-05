Efter flera bildläckor tidigare denna månad har nu en hel trailer läckt ut från ett spel som påstås vara nästa Battlefield.

Filmen är i usel kvalitet och blinkar så kraftigt att epilepsivarning kan behöva utfärdas. Men under en och en halv minut visar den mer av det bilderna tidigare antytt: ett gäng helikoptrar med lätt futuristisk look flyger in över en övärld där någon form av raketuppskjutning pågår. Soldater släpps ner på marken, och det slutar med eld och explosioner av spektakulär skala.

Filmen lades upp på detta Reddit-konto för tolv timmar sen och finns fortfarande kvar. Förmodligen under begränsad tid, så kolla snabbt om du är nyfiken. Eller låt bli och invänta det officiella Battlefield-avslöjandet som Dice antytt kommer i juni. Spelet släpps i slutet av 2021 till PS5 och Xbox Series, och med all sannolikhet också till pc. Gammelkonsolerna får vi återkomma om.