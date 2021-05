Sony planerar att själva börja sälja Playstation 5-konsoler till konsumenter i Europa. Företaget ska öppna Playstation Direct, digitala butiker, i en handfull europeiska butiker inom det här budgetåret, vilket betyder senast i mars 2022.

Playstation Direct finns sedan något år i USA, och tanken är att expandera till Storbritannien, Tyskland, Irland, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Inte Sverige alltså, åtminstone inte i första fasen.

Beskedet gavs av Sonys VD Jim Ryan under en budgetpresentation, skriver VGC. Han sa att Playstation Direct skopade in 5 miljoner dollar (41 miljoner kr) till företaget i USA budgetåret 2019, 200 miljoner dollar (1,66 miljarder kr) året därpå, och man kalkylerar att få in 600 miljoner dollar (nära 5 miljarder kr) det här året.