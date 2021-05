Det var världens hetaste spel, men blev vid releasen en ännu hetare potatis då Cyberpunk 2077 (främst) betedde sig illa på förra generationens konsoler. Det är fortfarande inte tillbaka på Playstation Store, men CD Projekt har lovat att rädda spelet och fortsätta expandera det.

Efter att Mateusz Tomaszkiewicz lämnat sin roll som quest director (och CD Projekt) blir Gabriel Amatangelo spelets nya game director. Den förra game directorn, Adam Badowski, kommer fokusera på "annat ledarskap" inom företaget. Detta rapporterar Gamesindustry.

Amatangelo har verkat hos CD Projekt sedan januari 2020, men är ingen noob när det kommer till att rodda rollspel. Han har jobbat med expansioner till Star Wars: The Old Republic och Dragon Age: Inquisition-dlc. Nu blir han ansvarig för framtida Cyberpunk 2077-expansioner.

Med tanke på kvalitetsstämplarna hos de två Witcher 3-expansionerna, Blood and Wine och Hearts of Stone, finns det tunga krav att leva upp till. Plus ett spel att plåstra om, förstås.