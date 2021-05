Det tog ynka tre timmar för veckans Horizon Forbidden West-fokuserade State of Play att slå rekord. Branschanalytikern Benji-Sales konstaterar att det var allt som krävdes för att Guerrilla Games storslagna äventyr skulle passera tidigare State of Plays med Demon's Souls, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima och Ratchet & Clank: Rift Apart. Inga dåliga skalper att ta.

Det finns State of Plays som haft högre siffror, men detta är rekord för sändningar som fokuserat på ett enda spel. Med i beräkningarna ska vi såklart också ha: siffran fortsätter att ticka uppåt.

Den självklara följdfrågan efter att ha sett den vrålsnygga gameplay-debuten från Horizon Forbidden West är förstås: "När?" Vi vet bara att spelet planeras att släppas under andra halvan av 2021 till PS5 och PS4, men då vi som bekant lever i en pandemisk tid har förseningar blivit ännu mer frekventa än vanligt. En uppskjutning till 2022 hade näppeligen varit en högoddsare.

Guerrilla lugnar oss dock med att de "ligger i fas" med utvecklingen. Något specifikt datum har de inte, men det kommer info "väldigt snart". Med tanke på spelhöstens tyngd och julhandelns kommers kanske detta blir ett spel för, tja, slutet av oktober eller början av november?