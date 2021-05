Little Nightmares är inte bara lite gratis utan jättegratis på Steam. Klickar du hem det innan klockan 19:00 imorgon söndag är det ditt att behålla för alltid. Medan du ändå är på Steam och fyndar kan du passa på att plocka hem Company of Heroes 2 gratis och kolla in open world-rean.

Little Nightmares släpptes 2017, och belönades med högt FZ-betyg. Tidigt i år fick vi tvåan (recension) som snabbt blev en miljonsäljare. Detta markerar dock slutet för svenska Tarsier som Little Nightmares-utvecklare. Gänget har köpts av Embracer Group och då Little Nightmares är en Bandai Namco-serie är skilsmässan ett faktum. (Bara för Embracer att köpa Bandai Namco, rajt?)

Vem som tar över får vi se, men de har stora skor att fylla. Från Little Nightmares-recensionen: