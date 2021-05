Vi vet redan att Pedro Pascal samt Bella Ramsey (båda med bl.a. Game of Thrones på meritlistan) knipit rollerna som duon Joel och Ellie i HBO:s TV-serieversion av The Last of Us. Men åtminstone ett namn på rollistan för serien kommer att bli ett kärt återseende, nämligen Merle Dandridge. Om ingen klocka ringer vid åsynen av namnet så kan vi meddela att det var hon som lånade ut sin röst till Fireflies-ledaren Marlene, och nu stårt det klart att hon kommer att gestalta samma karaktär i serien.

The Fireflies är en motståndsrörelse i spelet som motsätter sig det militära styret i karantänzonen. Utan att gå in alltför mycket i Marlenes roll så är hon en viktig karaktär i början av berättelsen som ansvarar för att Joel och Ellie ger sig ut på sin resa tillsammans.

Det är tänkt att TV-serien ska börja filmas nu i juli, och vi får hålla tummarna för att coronaläget inte sätter käppar i hjulet för det. Om serien inte känns lockande har vi även hört rykten om att Naughty Dog håller på att jobba med en PS5-remake av det första spelet.