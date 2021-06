Man har inte sagt varför, men Tell Me Why är gratis att klicka hem och behålla för alltid via Microsoft Store. Erbjudandet gäller juni ut. Då Dontnods interaktiva drama bland annat behandlar transsexualism är en inte alltför vild gissning att gratis-dealen har med Pride att göra.

Oavsett skäl så är gratis gott och Tell Me Why ett utmärkt äventyr från Life is Strange-makarna Dontnod. Alla tre kapitel släpptes i höstas till pc och Xbox. FZ gav vintersagan näst högsta betyg.

Tell Me Why tar sällan i från tårna sådär som Life is Strange ibland gör. Det skriker inte, men viskar gärna. En del kommer rynka på näsan åt den mer okonventionella dramaturgin. Jag välkomnar den. Det känns äkta, som om allt detta skulle kunna ske under förutsättningarna.

Life is Strange är tillbaka med True Colors i september, den här gången i Deck Nine-regi. Den som väntar på mer från Dontnod kan trösta sig med att kreatörerna har sex olika verk på gång.