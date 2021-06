Sådärja, nu har även Nintendo fastställt hur deras E3-framträdande kommer att se ut. 15 juni, 18:00, får vi 40 minuter stream, där fokus exklusivt ligger på Switch-mjukara. Man säger även att majoriteten av det som kommer att visas upp ska lanseras under 2021:

On 15/06, Nintendo will host its all-virtual #E32021 activity. Tune in at 18:00 CEST for a #NintendoDirect presentation, featuring roughly 40 minutes of information exclusively on #NintendoSwitch software, mostly releasing in 2021. pic.twitter.com/mc5s1pl26N