Gratis är gott, och i fallet Frostpunk är det extra smarrigt med tanke på vilket grymt spel det är. Fram tills 10 juni är det bara att bege sig till Epic Games Store och klicka hem det utan kostnad, vilket definitivt är rekommenderat om du inte redan spelat det. Givetvis är det bara grundspelet som skänks bort, utan de tre DLC-paketen The Rifts, The Last Autumn och On the Edge.

I Frostpunk är kyla en av de främsta farorna för ens växande bosättning och värme den dyrbaraste av resurser. Svåra beslut måste tas med koppling till hur ens folk ska styras och hur man bygger sin stad runt den centrala generatorn. Ska barnen sättas i arbete? Ska religion utnyttjas som ett sätt att kontrollera massorna?

Det är en dystopi i dess renaste form, men kanske kan det bli ett svalkande avbrott i sommarvärmen.