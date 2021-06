Ubisoft uppges snickra på en ny förstapersonsshooter vid namn Battlecat. Det ska vara en multiplayershooter till pc och konsol som kombinerar företagets tre stora Tom Clancy-actionserier: Rainbow Six, Splinter Cell och The Division.

Det var i helgen som Twitter-kontot Zer0Bytes publicerade vad som såg ut att vara ett internt Ubisoft-dokument, skriver VGC. I dokumentet, som nu försvunit, beskrevs Echelon (från Spinter Cell), Wolves (Ghost Recon: Breakpoint) och Cleaners och Outcasts (The Division) som spelbara karaktärer, och karaktärsklasserna hade unika förmågor. Två spelformer fanns också beskrivna. I Escort eskorterar en gruppering leverans som en annan försöker stoppa, och i Ringleader slåss spelare om att samla ihop ringar från stupade motspelare.

Ubisoft har såvitt känt inte kommenterat Battlecat, så tills vidare ska det betraktas som ett rykte. Enligt VGC kommer det inte visas under E3-streamen Ubisoft Forward som går av staplen klockan 21 på lördag, så om spelet existerar ligger det sannolikt en bit framåt i tiden.

Tidigare i år tilkännagavs The Division: Heartland, en free to play-variant av Massives actionspel. Och förra månaden klargjorde företaget att de tänker göra flera free to play-spel utifrån befintliga spelserier, gissningsvis för att minska beroendet av AAA-releaser. Samt tjäna en slant till, förstås. Mot den bakgrunden känns Battlecat inte alls osannolikt. Men än vet vi inte säkert, som sagt.