Lördag 12 juni

19.00 – Broadcast pre-show

20.00 – Ubisoft Forward pre-show

21.00 – Ubisoft Forward

23.00 – Gearbox E3 Showcase

23.45 – Gamesbeat session

Söndag 13 juni

17.45 – Broadcast pre-show

18.30 – 24 Entertainment's Nakara Bladepoint

19.00 – Xbox & Bethesda Games Shwocase

21.15 – Square Enix

23.00 – Warner Bros. Games Back 4 Blood

23.30 – PP Gaming Show

Måndag 14 juni

01.00 – Future Games Show

17.00 – Broadcast pre-show

18.00 – Verizon

18.45 – Intellivision

19.15 – Take-Two Interactive panel

20.10 – Mythical Games

21.00 – Indie Showcase

21.30 – Freedom Games

22.00 – Venn

23.30 – Capcom

Tisdag 15 juni

00.00 – Razer

17.00 – Broadcast pre-show

18.00 – Nintendo Direct & Nintendo Treehouse Live

23.25 – Bandai Namco

Onsdag 16 juni

00.20 – Yooreka Studio

00.35 – Gamespot play for all showcase

01.45 – Official E3 2021 Awards Show