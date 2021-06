Salt and Sanctuary, som lite förenklat kan beskrivas som Dark Souls i 2d, får en uppföljare. Den heter inte Salt och Peppar, utan Salt and Sacrifice. Trailern som visades under Summer Game Fest skvallrar om att det blir samma slags benhårda 2d-actionrollspel. Formaten som nämndes var Playstation 5 och Playstation 4, och det ska släppas någon gång under 2022.